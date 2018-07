Adolescente é baleado ao tentar assaltar PM em SP

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite desta segunda-feira, 23, ao tentar assaltar um agente da Polícia Militar. Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o policial estava dentro do carro com sua mulher quando foi abordado pelo assaltante.

O adolescente estava acompanhado de outro homem e abordou o policial quando seu veículo estava parado no farol da Estrada das Lágrimas, no Sacomã, zona sul de São Paulo. Segundo a SSP, quando o PM se identificou, um dos assaltantes teria apontado uma arma em sua direção. O agente da polícia reagiu e disparou contra o menor.

O adolescente, após ser atingido, saiu correndo e deixou a arma no local da tentativa de assalto. A SSP informa que o menino acabou sendo encontrado na esquina da Estrada das Lágrimas com a Rua Avelino Barreto. O adolescente foi socorrido no Hospital Heliópolis, onde foi ouvido e permaneceu internado. De acordo com a pasta, o outro assaltante fugiu.

Foi solicitada perícia no local e exame residuográfico tanto para o policial militar quanto para o jovem baleado. O adolescente irá responder pelos crimes de ato infracional, tentativa de roubo e resistência.