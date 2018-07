Adolescente é baleado durante assalto em SP

Segundo informações que policiais militares passaram para o plantão da delegacia da Vila Gustavo (39ºDP), onde o caso foi registrado, às 22h o adolescente permanecia internado no pronto-socorro do Jaçanã, consciente e fora de perigo. Os criminosos continuam foragidos.

Furto - Às 18h30 também desta terça-feira, o pai do adolescente T., de 17 anos, deteve um ladrão que, horas antes, havia invadido a casa da família e furtado a bicicleta do rapaz. Ao testemunhar o crime, ocorrido numa das residências da Avenida Antonello da Messina, no Jardim Joamar, região do Tremembé, também na zona norte, o pai do menor saiu à caça ao ladrão, usuário de drogas, e o localizou. O criminoso foi levado pela testemunha para o 73º Distrito Policial, do Jaçanã.