Adolescente e bebê morrem em deslizamento em PE Uma adolescente de 15 anos e um bebê de 15 dias foram morreram num deslizamento de barreira por volta das 9h30 deste domingo, no bairro do Jordão, na zona sul do Recife. A adolescente Júlia Aparecida Ferreira Ramos foi resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após ser atendida numa unidade de pronto-atendimento (UPA).