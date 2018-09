Adolescente e bebê morrem em incêndio em favela Um adolescente de 16 anos e um bebê de um mês foram as vítimas fatais do incêndio que ocorreu na madrugada de hoje na Favela Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As informações sobre as vítimas foram repassadas pela Defesa Civil do município. Outras duas pessoas estão desaparecidas.