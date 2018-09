Adolescente é detido com 22 quilos de maconha em SP Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar, na noite de ontem, com 22 quilos de maconha no centro de Piracicaba, interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o menor estava dentro de um táxi e carregava o entorpecente dentro de uma mochila. Os policiais receberam informação sobre o jovem e abordaram o veículo, encontrando dentro da bolsa do menor, que era o único passageiro do carro, 27 tijolos de maconha embalados, totalizando 22 quilos. Com o jovem, os policiais também apreenderam um celular, R$ 75 em dinheiro e duas passagens de ida e volta para a capital do Estado. Ainda segundo a SSP, o adolescente afirmou aos policiais que comprou o entorpecente por R$ 2.400 e que levava a droga para ser comercializada em Piracicaba.