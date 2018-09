Adolescente é drogada e estuprada em presídio do Pará A polícia do Pará abriu inquérito para apurar o caso da adolescente T., de 14 anos, e de outras duas menores que, durante quatro dias, teriam sido drogadas, embriagadas, espancadas e violentadas sexualmente por vários detentos dentro da Colônia Agrícola Heleno Fragoso, localizada no complexo penitenciário de Americano, em Santa Isabel do Pará, a 50 km de Belém.