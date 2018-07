Adolescente é encontrada morta dentro de Cohab em SP

Com sinais de estrangulamento, a jovem estava caída em uma área entre dois edifícios. Um Kadett preto suspeito foi visto por uma testemunha deixando o local minutos antes do corpo da estudante ser encontrado. O irmão e um amigo da vítima e uma suposta testemunha depuseram no DHPP durante a noite.

Segundo o que a polícia apurou até o momento, antes de ser assassinada, a adolescente teria deixado o apartamento supostamente para se encontrar com alguém com quem ela havia acabado de conversar via rede social na internet. O caso foi registrado no 37º Distrito Policial, do Campo Limpo.