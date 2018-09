Adolescente é encontrada morta em motel no RS Uma adolescente de 17 anos foi encontrada morta dentro de um motel da zona leste de Porto Alegre na madrugada de hoje. Depois de ouvir depoimentos, a polícia acredita que a jovem se hospedou no local acompanhada de um irmão e de um casal de amigos para consumir drogas. A investigação deve confirmar se a causa da morte foi uma overdose, como narraram as testemunhas. Também vai apurar eventual tráfico de drogas e como o motel permitiu a entrada de uma menor.