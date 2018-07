Adolescente é encontrada morta em São Vicente-SP A polícia investiga a morte de uma adolescente de 16 anos em São Vicente, no litoral sul do Estado. Ela foi encontrada pela irmã no domingo, deitada sobre o colchão, no apartamento onde moravam, no bairro Parque São Vicente. Segundo o boletim de ocorrência, foram encontradas manchas roxas em seu pescoço. Câmeras de segurança do circuito interno registraram a entrada de um homem desconhecido na manhã do domingo e, para a polícia, a adolescente pode ter sido assassinada. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que oito pessoas já foram ouvidas, entre elas duas amigas que seriam íntimas da vítima, segundo informações retiradas de um diário da adolescente.