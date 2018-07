Adolescente é estuprada durante baile de debutante Uma adolescente de 15 anos foi estuprada no interior de um clube, quando participava de um baile de debutantes, na madrugada deste sábado (22), em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. Ela sofreu ferimentos em razão da violência e no mesmo dia foi submetida a uma cirurgia reparadora no Hospital Regional. A Polícia Civil já tem a identidade do rapaz apontado como o autor do estupro. Ele pode ter a prisão temporária decretada pela Justiça.