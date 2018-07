Adolescente é estuprada por 10 homens em Bauru, SP

A garota contou à polícia que se divertia no show da festa de aniversário da cidade, no Parque Vitória Régia, quando se encontrou com um vizinho que lhe ofereceu carona. O rapaz alegou que o carro estaria em uma rua próxima do parque, mas ao chegar ao local havia outros 10 rapazes que a obrigaram a entrar em um terreno baldio onde a estupraram e lhe roubaram o celular.

Após o estupro, a moça procurou ajuda de uma moradora da região, que chamou a polícia. Ao PMs, a vítima disse que conhecia o rapaz que lhe ofereceu carona e alguns outros, mas que ela não sabia quantos ao certo seriam, talvez 10. A moça foi levada para a Maternidade Municipal onde recebeu tratamento para evitar doenças sexualmente transmissíveis e prevenir gravidez.

Em diligências a Polícia Militar conseguiu localizar um dos suspeitos. Rogério César da Cruz, de 22 anos, conhecido por Bidelo, que tinha oferecido carona para a moça, foi localizado em sua residência e confessou o crime. Disse que foi o segundo a fazer sexo com a moça e depois foi embora. Ele apontou outro acusado, Willian Gustavo Ferreira, de 19 anos, o Boi, que também foi reconhecido pela adolescente e confessou o crime. Ferreira contou que ofereceu lança-perfume para a moça antes de estuprá-la. Os dois foram presos em flagrante por estupro e roubo.