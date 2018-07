Adolescente é executada em Belo Horizonte

Testemunhas disseram à polícia que a jovem foi morta porque seria cunhada do rapaz de 17 anos que comandou três ataques em sequência no bairro no último fim de semana que resultaram na morte de quatro pessoas e deixaram 11 feridos, incluindo uma menina de dois anos que corre o risco de ficar paraplégica.

Segundo os relatos de testemunhas, ainda não confirmados pela polícia, a adolescente teria sido morta pela irmã de uma das vítimas da chacina, que, por sua vez, teria sido cometida como vingança pelo assassinato do irmão do jovem acusado de comandar os ataques.

Na manhã de hoje, a suspeita continuava foragida. Já o adolescente foi apreendido na quinta-feira (3) em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, na capital. De acordo com a polícia, pelo menos mais duas pessoas participaram da chacina.