Adolescente é flagrada com explosivos em Mato Grosso Uma adolescente de 17 anos foi surpreendida hoje transportando 30 artefatos explosivos durante fiscalização de rotina na BR-070, em Várzea Grande, Mato Grosso. Por volta das 14 horas, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuavam ronda pela rodovia, quando abordaram um ônibus que fazia a linha Pontes e Lacerda - Cuiabá. Após revistarem as bagagens que estavam no coletivo, os agentes encontraram 30 artefatos explosivos, dentro de uma bolsa, além de cordéis detonantes.