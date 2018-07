Adolescente é flagrado com revólver em sala de aula

Ao chegarem na escola, policiais militares da 2ª Companhia do 25º Batalhão localizaram a arma, um Taurus oxidado, em poder do estudante, que cursa o 3º ano do ensino médio. O revólver, segundo a PM, estava com cinco munições intactas e com a numeração raspada.

Na delegacia central de Embu-Guaçu, o menor afirmou que havia sido ameaçado de morte, mas não disse por quem, e por isso resolveu comprar a arma, por R$ 600,00, de um homem conhecido como "Patiola". Após registro de boletim de ocorrência, o jovem foi entregue aos pais, segundo a Polícia Civil.