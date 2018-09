Adolescente é liberada após ficar refém por 17 horas Uma adolescente de 14 anos, ex-enteada do eletricista Jorge Silva Freitas, de 62 anos, foi liberada às 6h39, após ficar mais de 17 horas refém do padrasto. Segundo a Polícia Militar, o suspeito pediu a presença de um advogado e liberou a refém, se entregando em seguida. Ninguém ficou ferido. O eletricista tomou a garota refém na tarde de ontem, no Jardim Novo Sabiá, onde o acusado mora, região do Grajaú, na zona sul da capital paulista. O crime teria sido premeditado e a briga do eletricista com a ex-mulher seria por conta de uma dívida de R$ 36 mil que a mãe da menina tem com Jorge.