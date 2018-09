Adolescente é morta a facadas pelo padrastro em SP

SÃO PAULO - A adolescente D.S.O., de 17 anos, foi morta a facadas, por volta das 19h de ontem pelo padrasto, Moisés Dias Nascimento, de 58 anos, na casa onde ambos moravam, no Jardim Soraia, região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

Vizinhos teriam ouvido os gritos e acionaram a Polícia Militar, que deteve Nascimento no momento em que ele colocava a garota, já ferida com vários golpes, sobre uma picape Ranger. Não se sabe se o assassino iria levá-la para hospital e lá inventar alguma história ou se iria se desfazer do corpo da garota.

Ainda com vida, Daiane foi levada ao pronto-socorro do M''Boi Mirim, mas não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, do Capão Redondo, onde o assassino se negou a passar detalhes sobre o crime.