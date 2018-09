Adolescente é morta pelo ex-namorado no Rio A adolescente Ana Luíza Santos, de 13 anos, moradora do Morro do Juramento, na zona norte do Rio, foi assassinada ontem dentro de uma lan house na comunidade. Socorrida por vizinhos, a garota foi levada ao Posto de Assistência Médica, mas morreu antes de ser atendida.