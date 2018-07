Adolescente é morta por bala perdida Uma garota de 14 anos morreu vítima de uma bala perdida, na madrugada de ontem, em São Vicente, na Baixada Santista, após sair do culto evangélico. A estudante Larissa Araujo de Lima foi alvejada no coração por disparo feito por um dos três homens que tentavam assaltar um veículo. A motorista conseguiu fugir do roubo. Após o disparo, os assaltantes também escaparam.