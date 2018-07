Adolescente é morto a tiros em frente a escola em PE Um aluno da oitava série foi assassinado quando saia do colégio no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, a noite de ontem. O jovem de 17 anos foi atingido assim que passou por um dos portões da escola. A polícia investiga a hipótese de acerto de contas por dívida de drogas. O caso foi registrado no Distrito Policial da cidade.