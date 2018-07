Adolescente é morto com 15 disparos no DF Um adolescente de 16 anos foi morto com 15 disparos no Distrito Federal na quarta-feira (13), informou à Agência Estado a Polícia Civil. Vítima do crime, Igor Camargos, foi morto em frente de casa, na região administrativa de Estrutural (DF), às 12h30 minutos. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o fato só foi comunicado à polícia as 16h39.