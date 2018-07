Adolescente é morto em rebelião na Funase de PE

Segundo a assessoria de imprensa da fundação, o motim começou por volta das 19 horas quando um grupo de internos do pavilhão 5 quebrou os cadeados e conseguiu abrir os portões do local. Na sequência, os adolescentes atearam fogo em alguns cômodos do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case). Não foi informado o motivo do motim. Policiais militares foram acionados para controlar a rebelião. Após o incidente, os restos mortais do jovem assassinado foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Funase informou que uma equipe do Instituto de Criminalística (IC) deverá realizar a perícia. Segundo a fundação, 12 dos 243 jovens, entre 15 e 17 anos, atendidos na unidade, foram responsabilizados pelo início da rebelião.