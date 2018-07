Adolescente é morto por policiais no Rio

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e o policial preso ainda na madrugada. Ele confessou ter atirado contra o veículo e será indiciado por homicídio doloso, quando não há intenção de matar. Segundo a Polícia Civil, o carro já passou por perícia e dez pessoas, entre policiais e testemunhas, foram ouvidas no inquérito. Outro policial também confessou ter atirado contra o veículo. As armas dos policiais que estavam no local também foram apreendidas.

Segundo testemunhas que estavam no local no momento do crime, o adolescente estava no carro com irmãos e amigos e teriam saído de casa para passear e ir a uma lanchonete. O carro teria passado num buraco e estourado o pneu, quando os policiais reagiram atirando. Ainda de acordo com testemunhas, oito policiais estariam no local e teriam atirado ao menos quatro vezes contra o carro. Os moradores também afirmam que os policiais tentaram retirar o corpo do adolescente do carro, mas foram impedidos pelas testemunhas.

Rafael Costa morreu no local e o corpo permanece no IML na manhã de segunda-feira. Ainda não há informações sobre o sepultamento. Ele praticava lutas marciais e se preparava para ingressar no curso de bombeiro civil. A família disse que ele não tinha passagem pela polícia.