Adolescente é morto por policial da GCM em Diadema

A Prefeitura de Diadema, região metropolitana de São Paulo, informou na tarde de sábado, 21, que o adolescente Carlos Eduardo Rodrigues, de 17 anos, foi morto pela Guarda Civil Municipal (GCM) após supostamente ter sacado uma arma durante uma abordagem. Ele foi atingido no pescoço por um tiro disparado pelo GCM Jairo de Souza Cardoso, 38 anos, na noite de sexta-feira, 20, quando estava na garupa de uma moto.

Segundo a prefeitura, Rodrigues e o piloto da moto, João Bosco Pantaleão Júnior, de 19 anos, circulavam sem capacetes e pela contra mão da rua Sinésio Pereira, Jardim Campanário, região norte da cidade, quando foram abordados por uma viatura, por volta das 21h20.

De acordo com o GCM, ele pediu que os dois parassem, mas a ordem não foi atendida e o adolescente teria sacado uma arma de seu casaco. Cardoso atirou e a bala atravessou o ombro de Pantaleão Júnior e atingiu o pescoço da vítima. O piloto da moto foi encaminhado ao pronto-socorro do bairro de Piraporinha e passa bem, mas Rodrigues não resistiu ao ferimento e morreu no local. Os guarda civis não encontraram nenhuma arma em poder dos jovens.

O GCM foi autuado em flagrante por homicídio doloso e está preso no 3º DP da cidade. Segundo a prefeitura, Pantaleão Júnior não era o proprietário da moto e não possuía habilitação para conduzi-lo, e Rodrigues tinha antecedentes criminais.

O caso também está sendo acompanhado pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal, que esteve presente ao local e que colheu os primeiros relatos. Segundo a prefeitura, será instaurado um processo administrativo que poderá levar ao afastamento definitivo do servidor público municipal.