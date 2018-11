Adolescente é preso com 161 pedras de oxi em SP

O adolescente disse aos PMs que apenas encontrou a bolsa abandonada na rua e negou que vendia a droga na região. Já com passagem pela Fundação Casa, o garoto foi levado para o 3º Distrito Policial, de Santa Ifigênia, e deve ser internado novamente.

O oxi, cuja pedra é vendida por 25% do valor do crack, é mais viciante e mais perigoso. Em sua composição há cocaína, querosene, amoníaco e cal virgem. Muitos dos usuários de oxi pensam estar consumindo crack. O oxi chegou ao Brasil há aproximadamente seis anos. Autoridades da saúde afirmam que um terço dos que consomem essa droga possuem expectativa de vida de no máximo 1 ano.