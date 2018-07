Adolescente é refém por mais de 89 horas em SP Já passa de 89 horas o drama da estudante de 15 anos, mantida refém desde 13h30 da última segunda-feira pelo ex-namorado, o industriário Lindembergue Fernandes Alves, de 22 anos, num apartamento em Santo André, no ABC paulista. Às 9h de ontem a amiga da adolescente que também foi feita refém na segunda e que havia sido libertada na terça entrou no apartamento para ajudar nas negociações com o seqüestrador, mas foi feita refém mais uma vez. Desde então, o acusado não teria mais atendido o telefone celular, suspendendo o contato os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar. A entrada da amiga no apartamento era uma das condições impostas pelo seqüestrador para que a refém fosse liberada. A camiseta do São Paulo Futebol Clube continua exposta na janela do banheiro do apartamento. Às 4h50 desta madrugada houve troca de turno entre os policiais incumbidos de negociar com Lindembergue. Vinte minutos depois, alguns dos PMs aproximaram-se da porta de entrada do imóvel, mas, por motivo ainda não informado, resolveram recuar. Durante toda a madrugada, a polícia não passou informação alguma à imprensa, que é mantida longe do bloco onde fica o apartamento da vítima.