Na residência utilizada como cativeiro, na esquina da Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves com a Rua Um, investigadores da Delegacia Antissequestro detiveram um dos integrantes da quadrilha. Com ele não havia arma. O adolescente, sequestrado no dia 20 de abril, foi levado para a delegacia e entregue aos pais.