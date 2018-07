Adolescente grávida é encontrada morta em São Paulo Uma adolescente foi encontrada morta na noite de ontem na Rua Kotinda, na região do Tremembé, zona norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo da jovem, que estava grávida, tinha as pernas amputadas. A polícia investiga o caso, mas ainda não há suspeitos do crime.