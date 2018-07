Adolescente leva arma para a escola no interior de SP Um adolescente de 13 anos foi levado hoje para a delegacia após ser flagrado com uma arma na mochila, dentro da escola na qual estuda. Ele é aluno da oitava série da rede estadual de ensino de Birigui, no interior de São Paulo. Segundo o delegado responsável pelo caso, um funcionário da escola teve informações de que um dos alunos estaria com uma arma e acionou a polícia. Os agentes foram até o local e revistaram as mochilas dos estudantes. Com o garoto foi encontrada uma arma calibre 38, além de três cartuchos de munição.