Adolescente manda réplica de ônibus espacial à estratosfera

Em uma empreitada de deixar os engenheiros da Nasa com inveja, um adolescente romeno de 18 anos fascinado por viagens espaciais conseguiu lançar uma réplica de um ônibus espacial à estratosfera com um orçamento equivalente a R$ 4.400.

A réplica em questão foi montada por Raul Oaida em apenas três dias com 180 blocos de montar de brinquedo e supercola.

Com a ajuda de um balão de hélio gigante, uma câmera de alta definição e um localizador por GPS, Oaida registrou o voo de seu ônibus espacial a uma altitude de 35 mil metros.

O adolescente teve a ajuda de um empresário australiano, que conheceu pela internet e que se dispôs a financiar sua empreitada.

Com a dificuldade em conseguir autorização das autoridades de controle aéreo na Romênia, Oaida teve que ir à Alemanha para fazer seu lançamento, aproveitando o fato de que seu pai estava no país a trabalho.

Após seis horas de voo e um pouso tranquilo, o ônibus espacial foi recuperado intacto a 250 quilômetros de distância do local de lançamento, em um bosque no sudeste da Alemanha.

'Difícil de acreditar'

As imagens captadas pelo equipamento são impressionantes. "Após ver o vídeo, ficamos totalmente assombrados. Ainda é difícil de acreditar que ele estava realmente lá em cima", afirma Oaida.

"O que eu faço pode parecer um pouco aleatório, mas há uma direção geral, um plano para esse caos, que é a realização de meu sonho de longa data: as viagens espaciais", comentou ele à BBC Brasil.

Com o sucesso da empreitada, Oaida e seu financiador australiano, Steve Sammartino, já planejam a próxima viagem espacial.

Na quinta-feira, Oaida abriu uma conta para crowdfunding (financiamento por meio de grande quantidade de pequenas doações pela internet) e espera o resultado de uma enquete em seu blog para decidir que objeto lançará da próxima vez.

Seu objetivo é arrecadar US$ 5.000 até o fim de abril. Mas até a manhã desta sexta-feira, ele havia conseguido apenas três doadores, que se comprometeram com um total de US$ 18.