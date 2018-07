Adolescente mantém jovem refém na periferia de Goiânia Um adolescente mantém uma jovem refém desde a manhã de hoje dentro de uma casa no Jardim Nova Esperança, na periferia de Goiânia. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, C. F. P. S., de 16 anos, assaltou um mercado e, ao ser perseguido pela polícia, invadiu a casa e fez reféns Débora Mendes Moreira, de 20 anos, e sua mãe. Minutos após o início das negociações, o menor libertou a mãe de Débora. Ela estava muito nervosa e ainda não foi identificada. Por volta das 14h15, estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não tinha ferimentos. Até este horário, as negociações com o menor continuavam.O adolescente, que já tem passagem pela polícia, derramou éter com gasolina dentro da casa e ameaçava atear fogo. A polícia cortou o telefone, a água e a luz da residência.