Adolescente mata amigo com tiro acidental em MG

Um menino de 11 anos morreu hoje, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao ser atingido acidentalmente por um tiro disparado pelo amigo, de 14 anos, filho de um policial militar. O garoto morreu na hora, na casa da família do amigo, onde ocorreu o acidente. Segundo a Polícia Militar, a arma pertencia à família do adolescente, que foi internado em estado de choque no Hospital da PM, em Belo Horizonte.