Adolescente mata colega a facadas em Fortaleza Uma adolescente de 17 anos matou uma colega a facadas ontem em Fortaleza, no Ceará. O crime aconteceu na escola Professora Teresinha Parente, no bairro Messejana. Segundo a Polícia Civil, a suspeita teria discutido com a vítima e com sua irmã. Durante a briga, ela desferiu uma facada no peito de uma das garotas. A outra tentou prestar socorro e acabou sendo ferida na cabeça.