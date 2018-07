Adolescente mata um e fere 2 em show em Maringá-PR Um adolescente de 17 anos, A.F., foi apreendido na noite de ontem, em Maringá, no norte do Paraná, sob acusação de ter matado um menor, de 14 anos, durante um show sertanejo no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O motivo da morte seria uma desavença antiga entre os dois, em razão de o rapaz morto não ter gostado de um relacionamento entre sua irmã e o infrator. Outras duas pessoas ficaram feridas. À polícia, A.F. afirmou que passara a andar armado por se sentir "ameaçado" pelo que morreu. A arma, um revólver calibre ponto 22, teria sido comprada no município de Nova Londrina havia cerca de seis meses. A estimativa é de que cerca de 20 mil pessoas estavam no show. Uma outra adolescente e um jovem de 20 anos também foram atingidos, mas não correm risco de morte. Eles não tinham qualquer envolvimento com a rixa. O adolescente disse que a vítima vinha em sua direção e ele acreditava que seria agredido, por isso teria reagido atirando. No entanto, a irmã do menor morto afirmou que eles iam até o bar comprar refrigerante, quando foram surpreendidos pelos tiros. Com A.F. a polícia encontrou cocaína e R$ 60,00. Ele teria confessado que é traficante e que o dinheiro era resultado de uma venda feita pouco antes. Ele foi indiciado por homicídio, duas tentativas de homicídio e tráfico de drogas.