Adolescente morre afogado em piscina de clube em MG

De acordo com a polícia, o garoto Marco Túlio Osvaldo Moreira morreu vítima de uma parada cardíaca. Bombeiros contaram que, ao chegarem no clube, localizado no bairro Belvedere, o salva-vidas estava realizando massagem no menino do lado de fora da piscina. Como a pulsação era baixa, o desfibrilador foi usado duas vezes antes que ele fosse levado para atendimento médico no pronto-socorro.

Ainda não se sabe o que ocasionou esse quadro clínico. Testemunhas contaram que Túlio passou mal logo após entrar na água. Ele era frequentador assíduo do clube, onde fazia parte da equipe de natação. Uma das possibilidades é a de que tenha almoçado e em seguida resolvido nadar, ocasionando uma congestão. O laudo oficial, no entanto, deve sair somente com o fim das investigações e os resultados dos exames que foram feitos no corpo. A piscina onde ele nadava tem pouco mais de um metro e meio de profundidade.