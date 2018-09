Adolescente morre afogado em piscinão de São Paulo Um adolescente de 13 anos morreu afogado hoje em um piscinão na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com informações preliminares do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, a equipe enfrentou dificuldades para retirar o corpo do garoto da água, porque ele ficou preso em entulhos. O caso será registrado no 47º Distrito Policial (DP), no Capão Redondo.