Adolescente morre após cirurgia em Niterói-RJ A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito nesta terça-feira (25) para investigar a morte da estudante Anna Carolina Veiga Martins, de 14 anos, ocorrida no dia 18 no Hospital Icaraí, em Niterói. A adolescente foi internada no dia 17 para retirar um cisto no ovário. Aparentemente a cirurgia transcorreu normalmente, mas horas depois a menina começou a passar mal, sofreu duas paradas respiratórias e morreu.