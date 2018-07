Adolescente morre após colocar cabeça fora de ônibus A adolescente Maria de Lourdes de Souza Lima, de 13 anos, morreu no começo da noite de ontem, após bater a cabeça em uma árvore, em Cataguases, Minas Gerais. A garota estava em um ônibus escolar da Prefeitura da cidade e, segundo testemunhas, estava em pé e com parte do corpo para fora do veículo. Ao ouvir gritos dos estudantes, o motorista Paulo Afonso Franco, de 57 anos, parou o ônibus e constatou que a menina estava caída no banco e sangrando. Ela chegou a ser levada para o pronto socorro municipal com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista prestou depoimento à Polícia Militar e foi liberado.