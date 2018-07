Adolescente morre atropelada por jet ski em Paulínia-SP Uma adolescente morreu na tarde de ontem atropelada por um jet ski em uma lagoa de Paulínia, município do interior de São Paulo. A jovem estava na Lagoa Santa Teresinha, no bairro Parque Brasil 500, quando foi atingida pelo veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local não é permitida a prática de esportes.