Adolescente morre com tiro acidental feito por amigo O adolescente Nayan Berton Félix, de 14 anos, morreu com um tiro no peito, na tarde desta sexta-feira (8), quando brincava com uma arma na casa de um amigo, num condomínio em Vargem Grande, zona oeste do Rio. A arma, um revólver calibre 38, era do pai do garoto que fez o disparo, da mesma idade de Nayan. Em depoimento, o adolescente contou que atirou acidentalmente.