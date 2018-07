Adolescente morre e 10 ficam feridos em parque no Rio

Letícia Alessandra, de 17 anos, estava em um brinquedo chamado "Tufão". Uma barra em cuja ponta fica preso um carrinho acabou se soltando no momento em que girava em torno do próprio eixo. A adolescente morreu no local após o compartimento voar numa distância de quase 10 metros. Os demais feridos estavam em terra e foram atingidos pelo brinquedo.

As pessoas, algumas deles com ferimentos graves, foram encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, por um efetivo de cerca de 20 bombeiros. O parque ficará interditado até o término do trabalho da perícia, que foi acionada pelos policiais do 42ª Delegacia, do Recreio. O caso deve ser transferido ainda nesta manhã para a delegacia da Barra (16ªDP).