Adolescente morre eletrocutada em Ubá (MG)

Segundo os bombeiros, por volta das 17h30, Ana Paula Ferreira Marcelino caminhava pela Rua Augusto Gori quando um cabo de energia caiu sobre ela. A jovem morreu carbonizada no local.

Os bombeiros ainda apagaram as chamas no corpo da vítima com uso de extintor e isolaram a área a espera da equipe técnica da concessionária Energiza, para desligamento da energia elétrica. A garota estava acompanhada do namorado, que carregava um bebê. Ambos não ficaram feridos.