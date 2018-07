Adolescente morre em acidente de bicicleta em SP Um adolescente de 13 anos morreu e o colega dele continua internado após a bicicleta ocupada por ambos colidir, por volta da 0h30 desta quinta-feira, 21, contra um micro-ônibus, de linha 172Y/10 (Metrô Belém - Jardim Constança), da Viação Transcooper, no cruzamento entre as avenidas Jardim Japão e Júlio Buono, no Jardim Japão, zona norte da capital paulista.