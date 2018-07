Adolescente morre em brincadeira com veículos no PR

Na manhã de hoje, o irmão de Rafael, Willian de Oliveira Campos, de 24 anos, ficou gravemente ferido em um acidente quando saía do velório. Ele estava em uma motocicleta que bateu contra um automóvel. De acordo com a assessoria do Hospital Universitário, o rapaz sofreu traumatismo craniano encefálico e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirando com ajuda de aparelho.

A Delegacia de Homicídios de Cascavel está investigando a ocorrência de domingo, mas até o início da tarde de hoje ninguém tinha sido ouvido. Segundo um dos investigadores, a brincadeira foi realizada no local onde estão as obras inacabadas do Contorno Oeste de Cascavel, ligando as BRs 163 e 467. O local tem recebido costumeiramente jovens nas tardes de domingo em eventos envolvendo disputas entre motos e automóveis, com imagens já postadas na internet.

No "tira fina", dois veículos postam-se nas extremidades da via e aceleram indo um de encontro ao outro. Quando chegam perto, eles desviam para lados diferentes, passando próximos um do outro. No entanto, na tarde de domingo, os dois motoristas acabaram mudando a direção para o mesmo lado e bateram de frente. Partes do corpo de Rafael ficaram espalhadas no chão.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit), a empresa contratada para construir o contorno não respeitou os prazos e, por isso, o contrato foi encerrado em setembro do ano passado. Desde então, o processo para nova licitação visando ao término das obras estava em análise, em Brasília. A assessoria do órgão em Curitiba disse que hoje chegou a delegação de competência para que a licitação seja conduzida pela regional paranaense. Ainda de acordo com a assessoria, há placas no local alertando para a existência das obras.