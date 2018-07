Adolescente morre em colisão de jet skis no Guarujá-SP Uma adolescente de 17 anos moradora da cidade de São Paulo morreu ontem em uma colisão entre dois jet skis no Guarujá, litoral paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, a jovem estava no veículo na praia da Enseada quando foi atingida por um outro jet ski. Ela chegou a ser socorrida no Pronto Socorro de Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos. A oficiais da Marinha fizeram uma vistoria no local, e a corporação vai instaurar um inquérito para apurar o acidente. De acordo com os bombeiros, os jet skis são alugados.