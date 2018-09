Adolescente morre em escola na zona oeste de SP

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h50. Segundo a corporação, o menino caiu, teve uma convulsão e morreu logo em seguida. O boletim de ocorrência foi registrado no 34 DP (Morumbi). De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estaria acima do peso.

A Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria Regional de Educação (DRE) Butantã lamentaram o falecimento do aluno em nota divulgada durante a tarde. Os órgãos afirmaram que vão colaborar com a família e a polícia para esclarecer o episódio. As aulas na escola foram suspensas durante o resto do dia.