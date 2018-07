Adolescente morre em tiroteio com polícia na Grande SP Um adolescente morreu e outro foi apreendido ontem à noite, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após uma suposta troca de tiros com a polícia. Eles conduziam um carro roubado pela Avenida do Cursino, zona sul de São Paulo, quando foram abordados por policiais militares, por volta das 19h30. Segundo informações da polícia, a dupla decidiu fugir e foi perseguida até o bairro Planalto, em São Bernardo do Campo, onde bateu o carro.