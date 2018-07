Adolescente morre em voo de volta da Disney para SP A adolescente Jaqueline Ruas, de 15 anos, que voltava de uma excursão ao parque de diversões da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, morreu na madrugada de hoje, após passar mal no voo da Copa Airlines com destino a São Paulo. Segundo Felipe Fortunato, diretor da agência Tia Augusta Turismo, responsável pela excursão, a menina começou a passar mal na viagem entre Panamá e Guarulhos, após uma conexão. O avião que trazia o grupo de volta ao Brasil pousou às 5h44 no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos.