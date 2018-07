Adolescente morre no Rio durante greve do Degase Um jovem foi morto no alojamento de internação provisória do Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira, 26, em meio à greve dos servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) do Estado. De acordo com o Degase, o crime foi praticado por outros dois adolescentes. "A Polícia Civil e a corregedoria foram imediatamente avisados e já estão investigando o ocorrido", informou o órgão estadual.