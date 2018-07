Adolescente morre vítima de um tiro na própria casa

A jovem Daniela dos Santos Freitas, de 16 anos, morreu na noite de sábado, após ser baleada com um tiro na cabeça na zona norte de São Paulo. O namorado da jovem, de 17 anos, já assumiu a autoria do crime, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil. Num primeiro momento, ele disse que a namorada foi vítima de uma bala perdida. Depois, confirmou que o acidente ocorreu quando a jovem encontrou a arma que ele escondera na casa em que moravam. Ao tentar pegar a arma, ele acabou disparando o tiro. O jovem afirmou que vivia em harmonia com Daniela e que ela estava grávida de três meses de um filho dele. O delegado do 72º Distrito Policial vistoriou o local e não encontrou sinais de violência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o jovem informou que jogou a arma e a munição em um rio. Ele foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude. Na última quarta-feira, 14, outra adolescente, de 14 anos, foi atingida acidentalmente por um tiro na cabeça. Andressa Brito morreu após ter sido baleada em casa por uma amiga de dez anos enquanto as duas brincavam. Segundo a SSP, a arma era do namorado da adolescente.