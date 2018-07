Adolescente nos EUA escapa com vida de segundo acidente aéreo

Um adolescente americano de 16 anos sobreviveu a um acidente aéreo que matou seu pai e madrasta.

E não foi a primeira vez que isso acontece.

Em 2003, Austin Hatch escapou com vida do desastre que matou sua mãe, sua irmã e seu irmão.

O mais recente acidente aconteceu na sexta-feira, quando ele estava à bordo de um monomotor que saiu de sua cidade natal, Fort Wayne, no Estado de Indiana, e que caiu numa área residencial no noroeste do Estado do Michigan.